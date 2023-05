Umfeld-Test: Wie andere Sternzeichen Ihr Leben bestimmen!

Finden Sie heraus, was für ein Mensch Sie sind! Dazu müssen Sie nur wissen von welchen Sternzeichen Sie ständig umgeben sind. Das sagt nämlich mehr über Sie aus, als Sie vielleicht denken. Machen Sie den kosmischen Umfeld-Test...

Sag mir, mit wem du dich umgibst, und ich sage dir, wer du bist. Hinter dem Wesen, dem Charakter der Freunde, der Kollegen, der Partner verbirgt sich das tiefste Geheimnis über uns selbst. Wir suchen die Nähe von Menschen, die uns etwas geben, was wir nicht haben. Wenn Sie zum Beispiel von Jungfrauen umzingelt sind, bedeutet dies, dass Sie genau jene Energien bei sich selbst vermissen. Was genau das für Energien sind, erfahren Sie, wenn Sie den Umfeld-Test machen.

Es ist eine Woche, die alle astrologischen Voraussetzungen bietet, um dieses Geheimnis zu begreifen. Ein Venus-Neptun-Trigon eröffnet Ihnen diese Woche den Weg, hinter dem eine der faszinierendsten Erkenntnisse der Astrologie steht. Vielleicht das größte, wichtigste Mysterium des Lebens: Wir ziehen wie von einer fremden Macht gesteuert immer die Sternzeichen an, an denen wir wachsen können. Aber was will mir das sagen? Warum ziehe ich Menschen an, die ich eigentlich nicht mag, die so anders sind als ich?

So funktioniert der kosmische Umfeld-Test:

Schreiben Sie für den Umfeld-Test die Menschen auf, die in Ihrem Leben eine Rolle spielten und spielen. Angefangen bei den Eltern über Verwandte und Freunde. Vielleicht der Nachbar, der besonders lieb ist oder ständig Ärger macht. Der Chef, der Sie fördert oder Ihre Talente blockiert. Kollegen, die Ihnen besonders nahe sind, die verflossenen Lieben. Menschen, von denen Sie das Sternzeichen kennen.

Und nun überprüfen Sie, welches Sternzeichen öfters als andere vertreten ist. Wichtig dabei ist natürlich, dass diese Menschen eine gewisse Rolle in Ihrem Leben spielten. Auf die Liste sollten Sie keine flüchtigen Bekannten schreiben.

Der Umfeld-Test sagt Ihnen, wie dieses Sternzeichen jetzt genau Ihr Leben beeinflusst.