Uranus-Horoskop: Jetzt können Sie alles erreichen!

Drucken Sie sich das Bild von dem Radix (rechts) aus. Kreisen Sie in dem Radix dann die Sonne ( Sternzeichen ) ein, unter der Sie zur Welt kamen. Uranus steht zurzeit im Widder (rot markiert). Zählen Sie nun den Abstand (also die leeren Zeichen) zwischen Ihrem Sternzeichen und der Position von Uranus. Es zählt nicht der Uhrzeigersinn, sondern nur der kürzeste Abstand. Nehmen wir mal an, Sie haben das Sternzeichen Krebs. Zwischen Ihrem Sternzeichen und Uranus stehen also zwei Zeichen. Nun können Sie in der Auflösung nachlesen, was das für Sie bedeutet und welchen Einfluss Uranus auf Sie hat...