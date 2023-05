Uranus-Horoskop: Jetzt wendet sich alles zum Guten!

Jetzt ist Ihre große Chance! Befreien Sie sich von allem, was Sie lähmt und einschränkt! Uranus schenkt Ihnen den Mut zur Veränderung. Wir verraten Ihnen, wie es geht...

Daran erkennen Sie, dass Ihr Leben eine falsche Richtung eingeschlagen hat: Sie fühlen sich ausgebrannt. Nichts freut Sie mehr richtig. Sie würden morgens am liebsten im Bett bleiben. Angst begleitet Sie in Ihrem Job . Und daheim, in der Beziehung finden Sie keinen Trost. All das sind Alarmzeichen, die Sie zu einer großen Veränderung drängen. Uranus steht hinter diesen Gefühlen. Mehr dazu lesen Sie in diesem Horoskop.

Uranus steht gerade im Widder - und das macht ihn unerbittlich. Er drängt Sie dazu, zu sich selbst zu stehen und sich von allem zu befreien, was Sie einengt – und zwar ohne jegliche Rücksicht Verluste.

Aber keine Angst, Uranus ist nicht nur der Zerstörer, der Sie dazu drängt, sich von allen Fesseln zu befreien. Er ist auch der geniale Ideengeber. Er schenkt Ihnen den Einfall zur spontanen Lösung und zur richtigen Entscheidung.

Auf diesen Erkenntnissen seines befreienden Einflusses ist unser Horoskop aufgebaut. Es sagt Ihnen, wie Uranus auf Sie persönlich wirkt, welche Botschaft er Ihnen sendet, wie Sie den Mut und die Kraft finden werden, um Ihrem Leben eine neue Richtung zu geben. Und was Sie dabei überwinden müssen.

Berechnen Sie jetzt erstmal, in welchem Abstand Uranus zu Ihrem Zeichen steht. Und gehen Sie dann zur richtigen Auflösung (Bildergalerie).

So berechnen Sie, in welchem Abstand Uranus zu Ihrem Sternzeichen steht:

Uranus steht im Widder . Tragen Sie nun Ihre eigene Sonne (Sternzeichen) unter dem richtigen Zeichen ein und zählen Sie die Zeichen, die Sie von Uranus trennen. Sieben Positionen sind möglich.

1. Ihre Sonne steht im selben Zeichen (Sie sind Widder).2. Im Zeichen daneben (Stier, Fisch).3. Ein Zeichen steht zwischen Ihrer Sonne und Uranus (Zwilling und Wassermann).4. Zwei Zeichen.5. Drei.6. Vier Zeichen.7. Uranus steht Ihrer Sonne (Waage) gegenüber. Der kürzeste Abstand zählt, nicht der Uhrzeigersinn.