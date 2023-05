Valentinstag 2017: Horoskop für das Sternzeichen Schütze

Sie gehören am Valentinstag zu denjenigen, die rosarote Liebesaspekte haben und den ganzen Tag auf Wolke sieben schweben dürften. Ob Sie ein abendliches Rendezvous, eine zuckersüße Überraschung oder eine sexy Verführung planen – Sie haben außerordentlichen Erfolg damit. Und weil es die Sterne so gut mit Ihnen meinen, könnte auch Sie selbst ein Postillon d’Amour erreichen. Es wird also spannend und Sie haben allen Grund, sich auf diesen besonderen Tag zu freuen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Schütze

Was sind Ihre Glücksbringer für diese Woche?