Valentinstag 2017: Horoskop für das Sternzeichen Stier

Zu viel um die Ohren? Ihre Sterne deuten an, dass die großen Einfälle in Sachen Valentinsüberraschung heute nicht sehr zahlreich sind. Trotzdem: Schicken Sie doch zumindest eine liebe SMS an Ihren Schwarm oder schenken Sie Ihrem Schatz einen Gutschein für ein Essen in seinem Lieblingsrestaurant. Sie wissen selbst: Für die Liebe muss man ab und zu auch etwas tun. Selbst wenn Sie kein Freund solcher Tage sind, Ihr Liebling oder Schwarm wird sich über die kleine Aufmerksamkeit freuen – und Ihnen das auch gern zeigen.

