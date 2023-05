Valentinstag 2017: Horoskop für das Sternzeichen Widder

Endlich ist es so weit: Venus und Mars, die beiden Planeten der Liebe und Erotik, laufen durch Ihr Widder-Zeichen. Und das am Valentinstag! Das bedeutet, dass Sie diesen Tag uneingeschränkt für alles nutzen können, was Sie der Liebe oder einem geliebten Menschen näherbringt. Suchen Sie den Kontakt: Schreiben Sie ganz altmodisch ein Briefchen oder sprechen Sie eine Einladung zum Tête-à-tête aus!

