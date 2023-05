Venus im Löwen:

Saturn bringt noch Ruhe und Stabilität in Ihre Beziehung . Stille Zeiten, denn es bewegt sich erst einmal wenig in Ihrem Leben. Ab dem 3. Juli küsst Mars Ihre Venus wach, dazu beflügelt sie auch noch Jupiter. Sie sind sehr offen, sehr gesprächig in diesem Merkur-Jahr. Eine sehr spannende Begegnung reißt Sie aus dem Trott. Alles deutet darauf hin, dass Sie sich neu verlieben. Vielleicht ist es noch nicht der Richtige. Bei Ihrer Venus sind Sie ohnehin sehr wählerisch, denken, da muss doch noch was besseres nachkommen.

