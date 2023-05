Venus im Skorpion:

Sie stehen vor einer wichtigen Bilanz, lassen Sie es nicht darauf ankommen, dass Saturn Sie ab Oktober dazu zwingt. Lieben Sie Ihren Partner noch? Sind Sie selbst schuld, dass Sie im Moment alleine leben? Was muss sich ändern an Ihrer Einstellung? Bis zum 2. Juli hilft Mars Ihnen, sich über Ihre Gefühle klarzuwerden. Oder auch einem neuen Menschen sehr nahe zu kommen. Aber fliehen Sie nicht von einer Enttäuschung in das nächste Experiment.

Schon den gemeinsamen Urlaub für 2012 geplant? Hier erfahren Sie, welcher Urlaubstyp Sie sind!

Noch mehr erfahren Sie im Jahreshoroskop 2012!