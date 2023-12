Venus im Skorpion ab dem 04.12.23: 3 Sternzeichen beschert sie zauberhafte Liebeswochen!

Skorpione sind dafür bekannt, besonders selbstbewusst, ehrgeizig und direkt zu sein. Kurzum: Ein Skorpion weiß ganz genau, was er will - auch in der Liebe! Steht Venus nun in diesem leidenschaftlichen Wasserzeichen, empfinden wir romantische Gefühle besonders intensiv, sind bereit für tiefgründige Verbindungen und sprechen klar aus, wie wir fühlen und zu unserem Gegenüber stehen. Keine schlechte Konstellation für Kennenlernphasen oder frischen Wind in bestehenden Beziehungen.

Aber Vorsicht! Durch die ausgeprägten Gefühle können wir in dieser Zeit auch zu Eifersucht neigen. Gerade Personen, die ohnehin ab und an besitzergreifend sind, machen es die Skorpion-Energien nicht leicht. Kennen Sie Ihren Wert und verlieren Sie sich nicht zu sehr in Ihrer Partnerschaft. Lassen Sie Ihrem Liebsten außerdem auch Luft zum Atmen und erinnern Sie sich immer daran, dass eine wahre und gesunde Liebe aus Nähe und Distanz besteht. Wenn man hier ein bisschen vorsichtig ist, warten im Dezember wundervolle Liebesstunden auf einen. Besonders bei diesen drei Sternzeichen trifft Amor jetzt mitten ins Herz!