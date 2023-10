Diese 4 Sternzeichen haben im Sonnen-Jahr 2024 das beste Jahr Ihres Lebens!

Für Sie als Löwe ist es wohl kaum verwunderlich, dass ein Jahr in welchem die Sonne regiert, auch gleichzeitig ein absolutes Traumjahr für Ihr Sternzeichen darstellt. Immerhin ist die Sonne Ihr Herrscherplanet und somit fühlen Sie sich 2024 absolut in Ihrem Element. Sie können sich im Job aber auch in der Liebe von Ihrer besten Seite zeigen und ziehen mit Ihrer herzlichen und selbstbewussten Art andere an wie die Motten das Licht. Man kann Ihnen in diesem Jahr wirklich nur schwer widerstehen und Sie sollten sich Ihren Einfluss zunutze machen.

Während sich bereits Anfang des Jahres mit Merkurs Unterstützung finanzielle Probleme schnell aus der Welt schaffen lassen, starten Sie dann spätestens ab Juni komplett durch. Sie glänzen mit Überzeugungskraft und wissen Ihre Fähigkeiten optimal einzusetzen. Dadurch können Sie sich noch das ganze restliche Jahr über großartige Erfolge und die Verwirklichung Ihrer Ziele freuen.

Das Jahreshoroskop 2024 für das Sternzeichen Löwe