Venus im Skorpion ab dem 23.09.24: Auf diese 3 Sternzeichen warten leidenschaftliche Liebeswochen!

Leidenschaft ist nicht so Ihre Stärke, lieber Stier. Sie mögen es lieber vertraut und stabil. Das kann aber manchmal dazu führen, dass Ihre Beziehung ein wenig eintönig wird und Ihr*e Partner*in und Sie eher nebeneinander her leben, statt in einem feurigen Miteinander. Damit ist jetzt Schluss! Die kraftvolle Skorpion-Venus weckt Ihre leidenschaftliche Seite und bringt Schwung in Ihr Liebesleben! Jetzt können Sie sich auf prickelnde Stunden mit Ihrem Herzensmenschen freuen. Es fühlt sich so an, als wären Sie beide wieder frisch ineinander verliebt.

Auch Single-Stieren tun die aufgeweckten Venus-Energien gut! Sie verlieren Hemmungen und trauen sich sogar, mal ein wenig zu flirten. Sie haben den Mut sich auf neue Dinge einzulassen, die ungewohnt und aufregend sind. Erste Begegnungen werden schnell zu intensiven Kennenlernphasen und dann zu tiefen Verbindungen. Lassen Sie sich von der Skorpion-Venus inspirieren!