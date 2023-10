Venus in der Jungfrau ab 9. Oktober 2023: Diese 3 Sternzeichen freuen sich über grandiose Liebesenergien!

Die Jungfrau ist ein perfektionistisches und fleißiges Sternzeichen, dass in der Liebe zunächst zurückhaltend reagiert und genau prüft, an wen sie ihr Herz verschenkt. Auch wenn dem Sternzeichen oft ein unterkühltes und distanziertes Verhalten nachgesagt wird, kann es in der Liebe mit der nötigen Geduld sehr hingebungsvoll sein. Jungfrauen sind sehr zuverlässige Weggefährten, die hingebungsvoll lieben können und ihre Familie gern umsorgen.

Dennoch weiß das Sternzeichen Jungfrau ganz genau, was es will, und entscheidet stets mit Logik und Verstand. Steht nun Liebesplanet Venus in dem rationalen Erdzeichen, verleitet führt es dazu, frisch eingegangene und auch lang bestehende Beziehungen kritisch zu prüfen. Statt leidenschaftliche Gefühlsausbrüche und heiße Romanzen erwartet uns damit eine Zeit, in der wir die rosarote Brille ablegen und Liebesbeziehungen, Freundschaften und auch Geschäftsbeziehungen eingehend unter die Lupe nehmen. Es wird die Spreu vom Weizen getrennt und was uns nicht zusagt oder keinen langfristigen Bestand hat, lassen wir leichter hinter uns. Genauso gut ist es aber möglich, dass eine größere Bereitschaft entsteht, Kompromisse zu finden und an einer bröckelnden Partnerschaft zu arbeiten.

Venus in der Jungfrau sorgt auch für ein höheres Verantwortungsgefühl, weshalb es leichter fällt, Nägel mit Köpfen zu machen und verbindlicher zu werden. Lockere Affären oder romantische Dates haben damit gute Aussichten, sich zu einer festen Beziehung zu entwickeln.

Drei Sternzeichen werden von der Venus im Sternzeichen Jungfrau aber besonders profitieren und sich über großes Glück und Neubeginne in der Liebe freuen.