Ihr Jahreshoroskop 2024 für das Sternzeichen Stier

Sie sind ein Mensch, der die Natur liebt, vor allem die Berge und das Meer haben es Ihnen angetan. Und in diesem Jahr nimmt Jupiter Sie liebevoll an der Hand und führt Sie an Orte, die Sie in Staunen versetzen werden. Sie spüren an diesen Orten eine starke Energie, es sind sogenannte Kraftorte. Auch Mars ist Ihre Kraftquelle. Gleich zu Beginn des Jahres strotzen Sie nur so vor Energie. Sie fühlen sich richtig fit, machen regelmäßig Sport und sind in bester Verfassung. Kleine Zipperlein sind schnell auskuriert.

Nur Ende des Jahres überfordern Sie sich ein bisschen, Ihre Abwehrkraft ist nicht die beste. Schützen Sie sich mit vitaminreicher Ernährung vor einer Erkältung. Auch Neptun in den Fischen fordert Sie auf, dass Sie mit Ihren Kräften haushalten. Ideal sind auch Wassersportarten in diesem Jahr für Sie. Schwimmen beugt Rückenleiden vor und stärkt Ihre Gelenke.

Lesen Sie hier auch das Jahreshoroskop 2024 für die anderen Sternzeichen.

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: Collage mit YOTUYA/iStock und Astrowoche.de