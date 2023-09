Ihr Jahreshoroskop 2024 für das Sternzeichen Fische

Fische haben 2024 Saturn in Ihrem Sternzeichen. Ist damit Ihr Glück in Gefahr? Nein! Sie brauchen sich vor Saturn in keiner Weise zu fürchten. Dieser Planet verkörpert nicht das Böse. Er kommt nicht, um Ihnen zu schaden, Sie zu quälen, Ihnen Hindernisse in den Weg zu stellen.

Aber es ist anders: Saturn verkörpert die Weisheit des Alters. Er ist die Kraft, die uns fit macht für das Leben. Ohne Saturn würden wir nie etwas lernen und von einem Unglück ins nächste stolpern. Durch Saturn lernen wir, was möglich ist – und was nicht.

