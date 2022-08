Den nächsten Vollmond gibt es für Frühaufsteher am 12. August 2022 ab ca. 03:37 Uhr zu bestaunen. Dann ereignet sich der sogenannte "Erntemond" eim individualistischen Wassermann, was vor allem drei Sternzeichen zugutekommt. Ob beruflich oder privat, die intensiven Vollmond-Energien beeinflussen Sie besonders positiv.

Vollmond im August 2022: Der Erntemond schenkt Ihnen neue Perspektiven!

Waagen blicken in die Zukunft

Waagen haben am Vollmond-Tag eine besonders stark ausgeprägte Intuition. Sie sehen die Dinge nun mit anderen Augen und können sich mit neuer Energie privaten und beruflichen Angelegenheiten widmen. Mit Ihrer Weitsicht ist der Tag auch bestens geeignet, um sich neue Ziele für die Zukunft zu stecken. Doch auch für Ihre Mitmenschen sind Sie eine wichtige Stütze. Man fragt Sie gern um Rat und respektiert Sie für Ihre Meinung. Am Abend des 12. Augusts sollten Sie sich das Sternschnuppen-Spektakel anschauen, vielleicht ja sogar zu zweit? Dann könnte es sehr romantisch werden.

Das magische Sternschnuppen-Horoskop für 12. August 2022: Jetzt werden Wünsche wahr

Schützen sind besonders erfolgreich

Die Wassermann-Energie bekommt Ihnen ausgesprochen gut, lieber Schütze. Es liegt eine magische und positive Stimmung in der Luft, die Sie motiviert und vorantreibt. Ihre Vorstellungskraft ist enorm und hilft Ihnen dabei, sich aus schwierigen Situationen zu befreien.

Vor allem beruflich kommen Sie einen großen Schritt voran. Der große Arbeitsberg kann schnell und effizient abgearbeitet werden und mit Ihren innovativen und kreativen Energien schinden Sie ordentlich Eindruck. Man ist begeistert von Ihnen und auf der Karriereleiter können Sie nun eine Stufe vorwärtskommen, seien Sie nur nicht zu bescheiden.

Wassermänner üben sich in Selbstreflexion

Auch wenn Wassermänner gern in Bewegung sind und ihr wacher Geist sich ständig neuen Impulsen hingibt, sollten sie den Vollmond in Ihrem eigenen Zeichen dazu nutzen, einen Moment innezuhalten und sich mit Ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Machen Sie es sich doch mal wieder richtig gemütlich und konzentrieren Sie sich nur auf sich selbst. Sie können wichtige Erkenntnisse sammeln und gestärkt in die Zukunft blicken.

Ein Vollmond-Ritual kann Ihnen dabei helfen, sich noch besser mit den intensiven Energien des Vollmondes zu verbinden. Sogar ein lang gehegter Herzenswunsch kann sich unter dem Vollmond endlich erfüllen. Seien Sie zuversichtlich!

Mehr lesen:

Artikelbild und SocialMedia: kdshutterman / iStock