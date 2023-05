Sie legen sich manchmal die Dinge so zurecht, wie Sie Beziehungen, Menschen, Lebenssituationen gerne hätten. Weil Sie gemocht werden wollen, weil Sie sich in einer harmonischen Umgebung besser fühlen. Und das zieht unehrliche Menschen an, die Ihnen etwas vormachen – was Sie jetzt mit dem Merkur im erhellenden Sextil in aller Deutlichkeit spüren werden.

Wem Sie vertrauen können: Dem Partner, der hinter die Dinge, hinter die Fassade schaut, von der Sie sich blenden lassen. Wie zum Beispiel ein Skorpion oder eine Jungfrau, die Sie zwar aus Ihren Träumen holen werden, die aber zu Ihnen halten, wenn es darauf ankommt. Sie brauchen den kritischen Geist, die starke Persönlichkeit, auch wenn die oft nervt.

Der Kollege, die beste Freundin, auf die Verlass ist: Freunde und Kollegen, die auch mal Nein sagen können – und Ihnen nicht jeden Wunsch von den Augen ablesen. Wer zu nachgiebig ist, sagt selten die Wahrheit.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Waage

Hier geht es Ihrem persönlichen Mantra des Tages