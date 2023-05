Wem kann ich wirklich vertrauen?

Diese Woche: Merkur öffnet Ihnen die Augen.

Das Horoskop, dass so wichtig für Ihr Lebensglück ist…

Wie oft haben Sie sich am Ende gesagt, ich habe es doch gleich gefühlt! Ja, wenn es zu spät ist, wenn wir einsehen müssen, dass wir uns getäuscht haben, sind wir jedesmal klüger. Wir alle. Dabei hatten wir tatsächlich diese dunkle Vorahnung, dieses Bauchgefühl, diese Intuition, die uns warnte. Aber wir folgten, den scheinbar so klugen Ratschlägen von Freunden, wir sind dahingeschmolzen, betört, betrunken gemacht von süßen Worten – und mussten am Ende einsehen, dass wir einem Menschen nicht hätten vertrauen dürfen.

Unsere Psyche folgt gerne den Lügen, den falschen Schwüren und Versprechungen, wenn sie sich gut anhören. Häufig ist das leider so, nicht in dieser Woche – jetzt sind Ihre Eingebungen, Ihre Gefühle so stark, so übermächtig, dass sie sich nicht mehr wegschieben lassen. Der Merkur schärft Ihre Empfindungen, drängt Ihnen unbarmherzig die Wahrheit auf, öffnet Ihnen die Augen – so unbequem sich die Realität auch anhören mag, Sie müssen sie und werden sie akzeptieren. Sie denken, was Sie spüren.

Die starken kosmischen Energien, die Klarheit in unser Leben bringen, bauen sich in zwei Tagen auf. Von Stunde zu Stunde immer intensiver. Am Montag, den 14. November, geht der Vollmond im Stier auf. Sie fühlen sich den Menschen, die etwas für Sie bedeuten, näher als sonst. Ihre Gefühle haben tiefe Wurzeln, Sie spüren, wie sehr Sie diese Menschen brauchen, was Sie Ihnen geben. Aber Sie spüren auch die Zweifel, ein seltsames Gefühl der Fremdheit, wenn etwas zwischen Ihnen und der Freundin, dem Kollegen oder dem Partner nicht mehr stimmt. Vielleicht noch nie gestimmt hat.

Ihre Intuition gewinnt an Stärke, nimmt zu, jetzt kann man Ihnen eigentlich nichts mehr vormachen. Außer Sie machen sich selbst was vor, wozu Sie jetzt noch neigen können. Dienstag, 15. November: Der sehr direkte, grundehrliche Merkur im Schützen nimmt ein beflügelndes Sextil zum klaren, kopfgesteuerten Mars im Wassermann ein. Sie haben einen scharfen, analytischen Verstand, der sich nichts vormachen lässt, der nicht an der Fassade, am oberflächlichen Eindruck eines Menschen, an seinem Lächeln, an seinem Charme, an seinen Sprüchen hängen bleibt. Sondern der dahinter blickt, in die Tiefe schaut.

Gegen Abend des 15. Novembers geschieht das Entscheidende: Der hellwache Mond in den Zwillingen nimmt eine herausfordernde Opposition zum erbarmungslos offenen, klaren Merkur im Schützen ein. Es entsteht eine enge Verbindung zwischen Denken und Fühlen, Gefühle verstehen und aussprechen. Das heißt: Sie sind grundehrlich, Sie sagen, was Sie fühlen, vor allem auch sich selbst gegenüber. Wenn Sie sich bisher vielleicht etwas vorgemacht haben, wenn Sie um des lieben Friedens Willen so manche Kränkung, manches Unverständnis geschluckt haben und verdrängten – dann werden Sie jetzt auf Klarheit, auf Offenheit, Ehrlichkeit pochen.

Was Sie denken, was Sie empfinden, hat emotionale Tiefe. Genauso Ihre Menschenkenntnis. Ganz impulsiv, instinktsicher schätzen Sie Menschen und deren Beziehung zu Ihnen ein – auch wenn aus dieser Beziehung längst eine liebgewonnene Gewohnheit geworden ist, bekennen Sie sich offen selbst, wenn in dieser Beziehung etwas nicht mehr stimmen sollte.

Und dabei geht es nicht nur um Liebe, nicht nur um das Verhältnis zu Ihrem Partner. Wie Sie selbst wissen, gibt es Beziehungen in unserem Leben, die manchmal entscheidender für unser Glück sind als die Partnerschaft.

Sie haben Ihre Zukunft zum Beispiel ganz auf Ihren Beruf aufgebaut und sind vollkommen auf die Aufrichtigkeit Ihres Kollegen angewiesen, mit dem Sie mehr Zeit verbringen als mit Ihrem Partner. Können Sie ihm wirklich vertrauen, ist auf ihn Verlass, wird er zu Ihnen halten, auch wenn Sie einmal im Job Probleme haben?

Sie bauen Ihre beste Freundin auf, Sie helfen Ihr in Krisenzeiten immer wieder auf die Beine – aber wie ist es mit ihr, wird sie zu Ihnen halten, auch wenn Sie einmal die Freundin brauchen? Alles im Leben ist auf unsere Beziehungen aufgebaut, unser Glück hängt davon ab. Der nette Kollege, die beste Freundin, der Partner, vielleicht auch Ihr Bruder – Ihr persönliches Horoskop sagt Ihnen, wem Sie von diesen Menschen vertrauen können.