Waage: Mit Ihrem Waage-Mann haben Sie einen echten Glücksgriff gelandet, denn er stellt sich ganz und gar auf seine Partnerin ein und zeigt eine große Kompromissbereitschaft.

Er versteht es so gut wie kein Zweiter, sich in die weibliche Psyche hineinzuversetzen. Er möchte eine angenehme Atmosphäre um sich entfalten, und dazu gehören auch ein elegantes Ambiente und eine Partnerin, die seinem ästhetischen Auge gefällt. Fettige Haare, abgekaute Fingernägel und andere Nachlässigkeiten sollten Sie deshalb tunlichst vermeiden. Bieten Sie Ihrem Liebling eine entspannte und dennoch stilvolle Atmosphäre, denn das macht ihn an. Wenn Sie dann auch noch einen liebevollen Umgangston an den Tag legen und Ihren wachen Geist unter Beweis stellen, ist Ihr Partner restlos glücklich.

Und noch ein kleiner Tipp: Waagen sind empfänglich für Geschenke . Mit Theater- oder Konzertkarten liegen Sie goldrichtig, denn auch der Waage-Mann zeigt großes kulturelles Interesse. Wenn Sie das Ganze dann noch raffiniert verpacken, machen Sie Ihren Schatz glücklich, und er weiß wieder einmal, warum er gerade mit Ihnen eine Beziehung führt.

