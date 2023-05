Die größte Enttäuschung für eine Waage lautet, dass ihre Liebe nicht erwidert wird. Häufen sich solche „Misserfolge”, beginnt die Waage an sich selbst zu zweifeln und verurteilt insgeheim die ganze Welt, macht sie verantwortlich für ihr Unglück, auch wenn sie sich dessen gar nicht richtig bewusst ist. Sie kann nach außen hin noch so freundlich auftreten, in ihrem Inneren ist sie voller Gram und es tobt ein heimlicher Krieg. Diese Energien verströmen sie dann auch hinaus in die Welt.

