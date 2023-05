Wassermann

Sie fühlen sich unverstanden, möchten am liebsten alles hinschmeißen – Job, der in Routine versinkt, Freunde, die Sie nerven. Die magische Sonne im fesselnden Quadrat zu Ihnen setzt Sie unter Druck. Obwohl tief in Ihnen sich diese Sehnsucht nach Ruhe, nach ein bisschen Geborgenheit verbirgt, die Sie verdrängen.

Was Ihre Aura ausstrahlt: Ihre originelle, humorvolle, hellwache Persönlichkeit ist eine Bereicherung für jede Gesellschaft. Sie sind schlagfertig, einfallsreich, brillant, und das macht den Zauber Ihres Wesens aus, mit dem Sie derzeit die Menschen anziehen, die Sie vielleicht brauchen, die Ihnen Ihre Freiheit lassen und dennoch bei Ihnen sind. Folgen Sie Ihrem Herzen, dann werden Sie mit Sicherheit stets das Richtige tun.

Die Kraft Ihrer Aura: Sie strahlen sehr viel Distanz zu den Menschen aus, aber auch eine mitfühlende, kameradschaftliche Nähe. Gefühle, die Sie ausmachen, die Sie erfüllen, aber die Sie selbst auch manchmal verdrängen.

