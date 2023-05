Ihre Ausstrahlung ist magisch. Mit dem Pluto im eigenen Sternzeichen und der Sonne im Sextil zu Ihnen hat Ihre Aura überirdische Kraft. Ihre starke Persönlichkeit dominiert, aber es steht kein Zwang dahinter, kein Druck, kein Konkurrenzkampf. Man nimmt es wie selbstverständlich hin, dass Sie die Verantwortung übernehmen. Allein Ihre ausgewogene Aura überzeugt.

Was Ihre Aura ausstrahlt: Sie vermitteln Verlässlichkeit, Vertrauen und Pflichterfüllung. Sie überzeugen, schmieden die Menschen mit Ihrer starken Ausstrahlung zusammen – Ihre Kollegen im Büro, den Chef, die geliebte Familie, man vertraut Ihnen und baut auf Sie. Das eröffnet Ihnen ganz neue Möglichkeiten im Beruf – und auch privat, in einer Familie, die eisern zusammenhält, hinter Ihnen steht, an Sie glaubt.

Die Kraft Ihrer Aura: Sie strahlen vor allem Stabilität aus, Beharrlichkeit, Treue und Beständigkeit. Man fühlt sich von Ihnen geliebt und geachtet – das strahlen Sie mit Ihrem faszinierend natürlichen, bescheidenen Wesen aus.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Steinbock

Das verrät Ihr Liebeshoroskop über Ihre Liebessterne