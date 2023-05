Welche Geldchancen habe ich?

Zwillinge und Schützen haben ein gewinnendes, liebenswertes Wesen, das die Menschen, die viel für Sie tun können, einnimmt. Das ist Ihre große Chance auf dem Weg zum Erfolg. Auch der Widder kann darauf aufbauen. Sie wirken ungewohnt sanft und ausgleichend, was Ihnen Sympathiepunkte beim Chef einbringt. Jetzt ist mehr Geld im Job drin.

Der Stier: Sie schwelgen im Genuss, was Sie die Arbeit, die finanziellen Möglichkeiten nicht übersehen lassen sollte. Sie und auch der Krebs erleben einen Glückstag. Ein unerwarteter Gewinn, eine kleine Erbschaft, eine neue Geldquelle sind durchaus möglich.

Der Löwe wird eher einem mächtigen, einflussreichen Sponsor begegnen ­– was zu Ihrem Karma gehört, besonders in der zweiten Hälfte des Lebens, wenn Sie die Hoffnung auf Geld und finanzielle Sicherheit schon aufgegeben haben.

Die Jungfrau hat jetzt eine besonders glückliche Hand in Alltagsdingen: Sie machen aus Ihren Talenten, aus Ihrem praktischen Verstand ein Geschäft. Vielleicht in einer neuen selbstständigen Tätigkeit. Ein Anfang zur vollkommenen Veränderung in Ihrem Leben ist jetzt möglich. Genauso wie für die Waage: Denken Sie an Ihre kreativen Fähigkeiten. Sie stehen vor der Verwirklichung Ihrer Träume, wenn Sie die Chance ergreifen, die ein Zufall Ihnen vor Augen führt.

Genauso muss der Skorpion jetzt seinem Bauchgefühl folgen: Es sagt Ihnen, auf wen, auf was Sie jetzt in Ihrem Job bauen können. Der Steinbock muss seiner Begeisterung für eine ganz neue Tätigkeit folgen – genauso wie die Fische: Vielleicht erkennen Sie nicht auf den ersten Blick die große Möglichkeit, die sich Ihnen jetzt bietet. Genauer hinschauen, mutiger reagieren, das ist das Gesetz der Stunde. Auch für den Wassermann: In einer Ihrer Ideen, die Sie vor längerer Zeit hatten, ist die Lösung Ihrer finanziellen Probleme. Glauben Sie daran, glauben Sie an sich selbst, das ist jetzt wichtig.

Hier geht's zum Jahreshoroskop 2013