Wie viel Geld brauche ich zu meinem Glück?

Heute leuchtet der Mond aus den mitfühlenden, sensiblen, mystischen Fischen und umarmt den Planeten der Seelentiefe, der Fantasie und des Unbewussten. Diese Konjunktion führt Sie in eine Welt, in der das Geld nicht die größte Rolle spielt, die Welt der Seele. Sie werden Dinge erkennen, die Sie nicht von sich kannten, die tief in Ihrem Unterbewusstsein, in Ihrer Seele verankert sind. Sie schauen über den Tellerrand der Alltagswirklichkeit hinaus, in die Welt des Übersinnlichen. Die Nähe zu Ihrem Seelenpartner wird Ihnen wichtiger erscheinen als materielle Werte.

Besonders wenn Sie ein Fisch sind und in der Welt der spirituellen Erfahrungen, der hellsichtigen Träume, der Fantasie zu Hause. Es wird Ihnen jetzt bewusst werden, was Sie in Ihrem Leben wirklich brauchen. Sie haben schon viel erreicht, aber war das wirklich das, was Sie wollten?

Sie werden es genau wie der Skorpion und der Krebs erkennen, wenn Sie sich jetzt öffnen: Vielleicht haben Sie das Geld, den oberflächlichen Erfolg zu hoch angesetzt. Besinnen Sie sich Ihrer Träume, Ihrer kreativen Talente.

Der Widder ist durchs Leben gestürmt, hatte nur die finanziellen Ziele im Auge, genauso wie der Stier, die Zwillinge und der Löwe: War es das wirklich, wovon Sie träumten, was Sie wollten? Sie haben von der künstlerischen Karriere geträumt, von der Entfaltung Ihrer wahren Talente, war es nicht so? Und Sie sind den Weg gegangen, den Ihre Eltern Ihnen vorgeschrieben haben? Sie können immer noch umdrehen.

Auch die Jungfrau, die Waage, der Schütze und der Steinbock haben sich in finanzielle Fesseln begeben. Befreien Sie sich, genauso wie der Wassermann sich befreien muss. Erfolg ist nicht Geld alleine. Sie müssen in den Spiegel schauen und mit sich zufrieden sein, stolz sein.

