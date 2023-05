Widder-Geborene haben eine gute Beziehung zu ihrem Mars, und es ist beinahe egal, wo sich dieser Mars tatsächlich im Horoskop befindet. Der Grund: Widder sind vom Element her Feuer, und ihr Mars „zündet“ daher schneller und besser als bei anderen. Unter dem Pluto-Mars-Potenzial in dieser Woche kann ihr Mars allerdings so stark werden, dass es schwer wird, ihn zu beherrschen.



