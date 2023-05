Widder-Geborene lösen von ihrer ganzen Art her eigentlich ständig Neidgefühle aus. Sie sind so stark und verbreiten so viel Selbstbewusstsein, dass jeder andere sich klein und hilflos vorkommt. Natürlich spielt sich das in den meisten Fällen im Unterbewusstsein ab. Aber jetzt, wo Sonne und Pluto sich im Skorpion vereinigen, gehen Türen auf. Man wird versuchen, durch Neidattacken sich an Widder-Geborenen zu rächen.

