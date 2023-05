Widder-Geborene mögen noch so lautstark behaupten, dass sie keine Angst hätten, sich zu binden – die Astrologie behauptet felsenfest, dass diese Angst vorhanden ist. Widder können sich nur auf eine Bindung einlassen, wenn sie das Gefühl haben, sich jederzeit wieder daraus entfernen zu können. Das tun sie zwar in aller Regel nicht, aber sie brauchen das Gefühl, dass sie nicht in einem Gefängnis sind, zu dem sie keine Schlüssel haben.

