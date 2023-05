Sie haben die besten Sterne, sehen ganz klar. Der kluge Merkur im Sextil zu Ihnen, Venus und Mars im eigenen Zeichen – und auch noch der Jupiter in erhellender Opposition. Wer soll Ihnen was vormachen! Sie haben einfach nur Glück.

Wer Ihrem Glück im Weg steht: Menschen, die Sie in Ihrer Rechthaberei bestärken, Sie in Ihren unüberlegten, spontanen Entscheidungen auch noch bestärken, Ihre Streitlust fördern. Die Ihnen ständig einflüstern: „Lass dir nichts gefallen.“ Ein Schütze etwa, bringt garantiert keine Besonnenheit in Ihr Leben.

Wer Sie reich macht: Menschen, die Sie zu einer klugen Strategie überreden, die Ihr spontanes Wesen bremsen. Die beste Freundin, die Ihnen beibringt, nicht so offen und ehrlich zu handeln, wie das bislang Ihre Art war. Vielleicht sogar eine zögernde, zaudernde Waage, die auf Zeit spielt, die raffiniert Ihren ganzen Charme einsetzt, um etwas zu erreichen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Widder

Hier erfahren Sie alles zu Tarot und den Tarot-Karten