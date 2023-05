Wochenhoroskop vom 15.08. bis 21.08.2011: Das wird eine Glückswoche!

Was Sie bedrückt, werden Sie jetzt los. Was Sie vor sich hergeschoben haben, können Sie jetzt lösen. Sie haben ein gutes Gespür fürs Geld. Sie wissen genau, was Sie tun müssen, um mehr Anerkennung zu bekommen, mehr Erfolg zu haben...

Eine Glückswoche, die schon am Montag ihre magische Energie entfaltet. Der Merkur, die Venus und die Sonne haben sich verbunden, leuchten in Allianz – auch noch aus dem kraftvollen, feurigen Löwen, der ihre Wirkung dann am Dienstag verstärkt. Alles ist auf Erfolg eingestellt, glückliche Fügungen, scheinbar wundersame Zufälle unterstützen Sie. Sie können nichts falsch machen, alles gelingt!

Selten strahlte der Himmel so viel Harmonie, so viel Ausgeglichenheit und positive Kraft aus wie in der Woche vom 15.08. bis 21.08.2011. Die Konjunktion zwischen Merkur und der Sonne fördert Ihr praktisches Denken, gibt Ihnen eine schnelle Auffassungsgabe. Sie schenkt Ihnen Voraussetzungen, die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg. Einziges Problem: Bei manchen Menschen ist die Sonne so stark, dass sie bei einer Umarmung mit Merkur den Geld-Planeten überstrahlt, verbrennt, seine Energie verschluckt. Fehlentscheidungen drohen.

Dazu auch noch am Donnerstag eine absolute Glücksverbindung zwischen Mars und Jupiter: Sie sind auf Erfolg eingestellt. Was Sie auch tun, bringt Gewinn. Spontane, glückliche Fügungen bringen unerwartet Geld – aus Quellen, die Ihnen heute noch nicht bewusst sind. Die stärkste Energie geht in dieser einmaligen Planeten-Verbindung von Venus aus. Sie lässt die Heiterkeit aufkommen, die Erfolg anzieht.

Mehr dazu lesen Sie in Ihrem ganz persönlichen Horoskop...

Und so funktioniert dieses Horoskop:

Schauen Sie zuerst in der Venus-Tabelle nach, in welchem Sternzeichen Ihre ganz persönliche Venus steht.

Hier geht's zur Venus-Tabelle!

Ermitteln Sie dann mithilfe des Radix (rechts), wie weit Ihre Venus von der Sonne und den anderen Glücksplaneten, die zurzeit alle im Löwen stehen, entfernt ist. Den Stand der Sonne haben wir in dem Radix übrigens mit einem roten "S" gekennzeichnet, damit Sie sich besser zurechtfinden können. Es zählt der kürzeste Abstand zwischen Ihrer Venus und der Sonne, der Uhrzeigersinn spielt hier also keine Rolle.

Sobald Sie herausgefunden haben, wie weit Ihre Venus von der Sonne entfernt ist, können Sie im unten stehenden Horoskop nachlesen, was die Glückswoche für Sie bereit hält...