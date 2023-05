Ein bisschen Einsatz ist gefragt, aber dann können Sie alles schaffen

Als Zwilling sind Sie ein fröhlicher Mensch, der das Leben leicht sieht. Das ist eine gute Eigenschaft, die Sie unbedingt behalten sollten, auch wenn Jupiter, Saturn und Neptun Ihnen jetzt etwas abverlangen. So werden Sie erreichen, was Sie sich zum Ziel gesetzt haben. Umgeben Sie sich 2016 mit Menschen, die Ihnen guttun.



Ihre Liebessterne 2016: Auch in der Liebe ist 2016 Ihr Einsatz gefordert. Es läuft nichts von selbst, ob in der Beziehung oder beim Flirten - doch Sie bekommen das hin.

Vergebene Zwillinge sollten nicht verzagen, auch wenn es schon mal aufregender in ihrer Partnerschaft war. Werden Sie aktiv, wenn Ihnen die Spannung fehlt: Verreisen Sie mit Ihrem Partner, unternehmen Sie häufiger mal etwas zu zweit oder gemeinsam mit Freunden. Abwechslung hält die Liebe lebendig. Vor allem im Februar, Juni und Juli fällt Ihnen bestimmt etwas Gutes ein.

Bei Singles scheint der Wurm drin zu sein: Wenn Ihnen jemand gefällt, ist er oder sie schon vergeben. Hat jemand Interesse an ihnen, sind Sie nicht begeistert. Nicht aufgeben, gehen Sie trotzdem aus, strecken Sie Ihre Fühler aus. Alles ist besser als zu Hause zu versauern.

Ab September wird es dann sowohl für vergebene als auch für Single-Zwillinge besser. Venus und Jupiter unterstützen Sie! Doch bis September sollten Sie durchhalten und keine größeren, weitreichenden Entscheidungen treffen. Der Dezember wird in Liebesdingen der heißeste Monat, wenn Mars Ihnen zusätzlich zu Venus und Jupiter schöne Zweisamkeit beschert.



So läuft es 2016 im Job: Auch im Beruf ist Ihr aktiver Einsatz gefordert, damit Sie Ihre Ziele erreichen. Im Frühling von März bis Mai machen Ihnen sture Kollegen das Leben schwer, Saturn und Neptun können gar für Intrigen sorgen. Bleiben Sie unbedingt freundlich und sachlich und versuchen Sie klar zu kommunizieren - so kann Ihnen niemand etwas anhaben. Im Februar, März, Mai und Juni können Sie dank Venus einzigartige Ideen haben, die Ihre Projekte voranbringen. Ab September glätten sich die Wogen im Büro - jetzt legt Ihnen niemand mehr Steine in den Weg.

Finanziell ist in der ersten Jahreshälfte nicht viel los, weder im positiven, noch im negativen Sinne. Sollten Sie langfristige Verträge und Versicherungen unterschreiben, nehmen Sie sich ein wenig Extra-Bedenkzeit. Mit größeren finanziellen Angelegenheiten warten Sie wenn möglich bis September. Der Oktober wird Ihr Monat: Mit Merkurs Unterstützung bekommen Sie einmalige Chancen, die Sie ergreifen sollten. Auch der Rest des Jahres wird dank Jupiter erfolgversprechend.



Ihre Gesundheit 2016: In diesem Jahr sollten Sie Ihrer Gesundheit ein wenig mehr Aufmerksamkeit widmen als sonst. Ernähren Sie sich bewusst, machen Sie sich schlau über die besten Nährstoffe und ändern Sie gegebenenfalls Ihre Essgewohnheiten entsprechend.

Versuchen Sie außerdem Stress zu vermeiden. Setzen Sie sich nicht selbst unter Druck, teilen Sie Ihre Zeit sinnvoll ein und setzen Sie Prioritäten. Saturn und Neptun raten Ihnen zum Umgang mit lieben Menschen, die Ihnen wirklich guttun. Unternehmen Sie etwas mit diesen Menschen. Das gibt Ihnen Kraft und Selbstvertrauen. März, April, Mai, August und September sind ideal für Wellness, Urlaub und Reisen.

