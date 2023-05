Sie gehen mit viel Selbstvertrauen auch an anspruchsvolle Aufgaben - und das mit Erfolg

In diesem Jahr haben Sie ein Gespür für die richtigen Entscheidungen. Und zwar dank Neptun und Ihrem Bauchgefühl. Mars macht Sie zusätzlich mutig und durchsetzungsstark. Und Glücksstern Jupiter schenkt Ihnen dazu auch noch bis September die richtige Portion Optimismus.



Ihre Liebessterne 2016: Endlich geht es (wieder) bergauf. 2016 läuft es in der Partnerschaft so harmonisch wie schon lange nicht mehr. Ihr Partner und Sie halten zusammen und Mars und Jupiter sorgen für frischen Wind und tolle Ideen in Ihrer Zweisamkeit. Singles zeigen sich ganz "krebsig": harte Schale, weicher Kern. Bis März geben Sie sich ganz tough und unnahbar, doch wenn Sie jemand umgarnt, werden Sie ganz schnell weich.

Bei allen Krebsen, egal ob allein oder in der Partnerschaft, sorgt Venus im März für Frühlingsgefühle. Im Juni und Juli könnten Sie sich gar so richtig verlieben - entweder in einen neuen Partner oder als bereits liierter Krebs erneut in Ihren Partner.

Hoffentlich haben Krebs-Singles bis September ihr Glück gefunden, denn danach kommen nicht mehr so viele Chancen. Auch Beziehungen könnten ein paar Proben überstehen müssen. Doch wenn Sie zusammenhalten und sich Zeit füreinander nehmen, bestehen Sie diese Proben. Im November steht Kommunikation ganz oben, um eventuelle Missverständnisse zu vermeiden. Letztendlich wird das Jahr aber dank einer guten Mars-Position harmonisch enden.



So läuft es 2016 im Job: Sie stehen 2016 zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite sehnen Sie sich nach Veränderung, andererseits brauchen Sie Sicherheit. Schuld sind Uranus und Pluto. Doch zum Glück sind da ja noch Jupiter und Neptun, die Ihnen helfen, die richtige Entscheidung zu fällen.

Im März steht Ihnen Mars bei und pusht Sie - wenn Sie diese Energie denn auch nutzen. Auch von Mai bis August könnten Sie einiges voran bringen, Sie haben tolle Ideen, auch neue, verantwortungsvollere Aufgaben sind möglich.

In finanzieller Hinsicht sollten Sie 2016 nicht zu viel riskieren. Entscheiden Sie alles nur wohl durchdacht, holen Sie zuvor genug Informationen ein. Im Frühling haben Sie in Sachen Geld ein gutes Händchen. Im Oktober sollten Sie allerdings aufpassen, dass Sie nicht zu viel ausgeben. Doch schon im November sieht es wieder besser aus.



Ihre Gesundheit 2016: Achten Sie in diesem Jahr ganz besonders auf Ihre Ernährung. Vermeiden Sie abends zu schweres Essen und trinken Sie viel Wasser, Tee oder Saftschorlen.

Anfang des Jahres sind Sie noch topfit. Gute Zeit für viel Sport. Auch von Mai bis August machen Sie Venus, Mars und Jupiter richtig vital. Reisen Sie, unternehmen Sie etwas.

Doch von September bis November sollten Sie vorsichtig sein und sich nicht übernehmen. Jupiter, Uranus und Pluto raten zu Pausen.

