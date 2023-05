19. September

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Das sind doch ganz vielversprechende Aussichten für das nächste Lebensjahr! Sie sind zentriert, im Trubel des Alltags lassen Sie sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Sie konzentrieren sich auf Ihre Aufgaben, die kleinen Dramen der anderen interessieren Sie nicht. Trotzdem sind Sie da, wenn Not am Mann ist: Mond und Neptun stärken Ihr Mitgefühl und Ihre Hilfsbereitschaft, das wird allseits dankend angenommen. Im Gegenzug können Sie sich darauf verlassen, dass man auch Sie unterstützt, wenn mal Bedarf herrscht. Hören Sie im Zweifel einfach auf Ihr Bauchgefühl, dann wissen Sie, was der andere gerade am dringendsten braucht – ein trös­tendes Wort oder ganz praktische Hilfe. In der Freizeit können Sie einen Gang herunterschalten, vielleicht greifen Sie mal wieder zu einem Musikinstrument oder zum Pinsel, Ihre kreative Ader verdient es, ausgelebt zu werden.

Ihre besten Zeiten: 1. – 3. November (Durchsetzungsvermögen), 14. – 16. April (gut für Fitness), 1. – 3. Juli (Harmonie).

Das Geschenk der Sterne für Sie. Mitgefühl, Sensibilität und Fantasie.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. Ich verdiene es, aufrichtig geliebt zu werden.

An diesem Tag geboren. Alain Thébault, Jeremy Irons, Emil Zatopek, William Golding, Ferry Porsche

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Das wunderbare Gefühl, jemandem eine Freude zu machen.

