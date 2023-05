20. September

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Wie schön, der Stier-Mond macht es Ihnen leicht, mit einem Kapitel aus der Vergangenheit abzuschließen und ohne Rückstände ins neue Lebensjahr zu starten. In seinem Schlepptau befindet sich aber auch noch Pluto: In den folgenden zwölf Monaten zeigen Sie Ehrgeiz und Biss. Sie kneifen nicht, wenn darum geht, die Konkurrenz aus dem Feld zu schlagen oder um sich für Ihre Anliegen einzusetzen. Sie wissen, was Sie sich zutrauen können und beweisen Verantwortungsgefühl, wenn es darauf ankommt. Solange Sie Alleingänge vermeiden und sich die Mühe machen, Ihr Umfeld von Ihren Plänen überzeugen, wird man Ihnen auch gern zur Seite stehen, wenn Sie mal Rückhalt brauchen. Umgekehrt freut man sich, dass man auf Sie zählen kann, selbst wenn es mal ein bisschen Anstrengung erfordert.

Ihre besten Zeiten: 5. – 7. Dezember (günstig fürs Privatleben), 5. – 7. Februar (gut für Finanzen), 19. – 21. Juli (Erholung).

Das Geschenk der Sterne für Sie. Verantwortungsgefühl, Ehrgeiz und Selbstbehauptungskräfte.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. Ich glaube an meinen Erfolg.

An diesem Tag geboren. Julian Draxler, Juan Pablo Montoya, Sabine Christiansen, Sophia Loren, Rudolf-August Oetker, Hedwig Dohm.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Allen zu zeigen, was in Ihnen steckt.

Wie wird Ihre Woche? Hier geht's zum Wochenhoroskop!