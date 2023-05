24. August

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Der Stier-Mond passt ganz wunderbar zu Ihrer Jungfrauen-Sonne. In seinem Schlepptau tummeln sich noch Pluto, Venus, Jupiter und Merkur. Das verleiht Ihnen eine große Gelassenheit in den kommenden zwölf Monaten. Ob beruflich oder privat, Sie handeln besonnen und bleiben auch in der größten Hektik noch ruhig. Im Verwandten- und Kollegenkreis kommen Sie mit Ihrer freundlichen Art besonders gut an. Sie setzen sich nicht ganz so unter Druck wie sonst, das vereinfacht einiges im zwischenmenschlichen Bereich. Selbst bei heiklen Gesprächsthemen finden Sie die richtigen Worte und können auch mal vermitteln, wenn das nötig ist. Versuchen Sie aber auch, Ihre eigenen Bedürfnisse nicht zu vergessen und gönnen Sie sich mal etwas, sei es ein neues Outfit oder ein schönes Schaumbad. Das trägt zu Ihrer Entspannung bei und motiviert Sie auch im Alltag. Schließlich ist Freude immer noch der beste Grund, um sich anzustrengen.

Ihre besten Zeiten: 12. – 14. November (gut für Pflege von Freundschaften), 21. – 23. Dezember (Erholung), 21. – 23. April (günstig für Finanzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie. Gelassenheit und Harmonie.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. Ich weiß das Gute in meinem Leben zu schätzen.

An diesem Tag geboren. Paulo Coelho, Jean Michel Jarre, Jassir Arafat, Jorge Luis Borges.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Schöne Momente mit der Familie.

