Schon um ca. 2:32 Uhr am 14. Februar 2023 wechselt der Mond in das Zeichen Schütze und lässt damit die Liebesglückchancen für diesen Tag steigen. Die Energien des Schütze-Mondes sorgen für gute Laune und Ausgelassenheit. Von Müdigkeit gibt es an diesem Tag keine Spur. Darüber können sich insbesondere die drei folgenden Glückspilze unter der Sternzeichen freuen.

Sie wünschen sich zum Valentinstag 2023 Ihr ganz persönliches Liebeshoroskop? Dann treten Sie jetzt mit den erfahrenen Astrolog*innen von Aurea in Kontakt.

Zwillinge strahlen vor Freude

Sie haben heute schon direkt nach dem Aufstehen die beste Laune. Nichts und niemand kann Ihnen heute Ihr Lachen nehmen, lieber Zwilling. Wer in solch guter Stimmung ist, sollte am Valentinstag nicht zuhause bleiben. Unternehmen Sie auf jeden Fall etwas. Es könnte auch sein, dass sich ein lieber Mensch in Ihrem Leben eine schöne Überraschung für Sie überlegt hat. So oder so: Der Valentinstag 2023 wird für Sie ganz wunderbar!

Das Liebeshoroskop 2023 für das Sternzeichen Zwillinge

Waagen haben auf ganzer Linie Erfolg

Natürlich ist der Valentinstag gemeinhin als der Tag der Liebenden bekannt, doch bei Ihnen, liebe Waage, läuft es am 14.02.2023 nicht nur in Sachen Liebe gut. Ihnen geht alles leicht von der Hand. So haben Sie einen sehr stressfreien Tag vor sich. Am Abend genießen Sie dann noch romantische Stunden mit Ihrem Herzblatt. Für Singles kann sich ein Date vielversprechend entwickeln.

Das Liebeshoroskop 2023 für das Sternzeichen Waage

Schützen sind vom Glück erfüllt

Mit dem Mond in Ihrem eigenen Zeichen kann es Ihnen an diesem Valentinstag nur gut gehen, lieber Schütze. Sie fühlen sich geradezu schwerelos und lassen Sorgen und Stress heute nicht an sich heran. Gleichzeitig haben Sie eine unglaublich große Menge an Energie. Das sind die besten Voraussetzungen für einen wunderbaren Tag der Liebe. Teilen Sie Ihre gute Laune auf jeden Fall mit einem lieben Menschen - die Funken werden nur so sprühen!

Das Liebeshoroskop 2023 für das Sternzeichen Schütze

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: iStock/m-gucci