3 Sternzeichen haben ab 26.10.2024 trotz Mondpause das beste Wochenende!

So ganz spurlos geht die lange Mondpause am Samstag auch nicht an Ihnen vorbei, lieber Fisch. Aber sie muss keine negativen Auswirkungen haben, wenn Sie es dem Mond gleich tun: Gehen Sie in die Pause! Entspannen Sie sich, legen Sie die Füße hoch und lassen Sie es sich gut gehen. Sie werden merken, wie wohl Sie sich in diesem Zustand der Entschleunigung dann fühlen. Am Samstagabend sieht Ihr Energielevel ganz anders aus. Jetzt darf es ruhig ein bisschen geselliger sein.

Mit guter Laune und Tatendrang starten Sie in einen vielversprechenden Sonntag! Nun kehren Sie Ihre Reihenfolge vom Samstag um und sind tagsüber aktiv und abends entspannt. Ihre größte Herausforderung ist es dabei, sich für eine Aktivität zu entscheiden. Schließlich können Sie sich nicht aufteilen. Worauf haben Sie am meisten Lust? Ihr Bauchgefühl kennt die Antwort.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Fragen Sie bei Ihren Freund*innen nach, wie es ihnen geht. Jemand aus Ihrem Umfeld kann Ihre Hilfe gebrauchen.