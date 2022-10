Glücklich, wer seinen Beruf gerne ausübt. Noch glücklicher kann der sein, dessen Beruf auch seine Berufung ist. Viele jedoch sind unglücklich mit dem, was sie beruflich tun.

Das erfahre ich immer wieder in meiner Praxis. Dafür gibt es natürlich viele Gründe. Aber manchmal kann man den Grund auch im Horoskop finden. Sehr oft stimmt dann die berufliche Wirklichkeit nicht mit dem überein, wozu der Aszendent eigentlich raten würde.

Sitze ich mein Leben lang im Büro fest?

Frage: Lieber Herr Bauer, ich bin ein Zwilling, geboren am 3. Juni 1994 um 17:00 Uhr. Seit beinahe 10 Jahre arbeite ich als Sekretärin in einer Kanzlei. Ich sitze also den ganzen Tag am Telefon, beantworte Fragen und verbinde mit meinem Chef oder gebe Termine für eine Verhandlung weiter. Ich finde, mein Chef ist nett, aber damit hat es sich auch schon. Seit fünf Jahren frage ich mich immer häufiger, ob diese Arbeit für mich richtig ist, ob ich nicht etwas suchen sollte, wo ich mehr Bewegung, auch mehr Kontakt mit Menschen habe. Herr Bauer lange kann ich nicht mehr warten, um den Job zu wechseln. Bitte helfen Sie mir! Sagen Sie mir, was für mich wichtig ist.

Liebe Bärbel, Sie sind ein Zwilling, Ihr Aszendent ist Waage und ihr Mond steht im Zeichen Widder. Das sind Energien, die darauf drängen, anderen Menschen zu begegnen und ganz bestimmt keine Zeichen dafür, den ganzen Tag im Büro zu sitzen, auch wenn das noch so bequem ist. Mit anderen Worten, Sie haben recht, wenn Sie sich um einen Berufswechsel kümmern. Alles ist gut, wenn Sie mit anderen Menschen in Kontakt kommen, also zum Beispiel als Verkäuferin.

Sie könnten auch eine Tätigkeit ausüben, bei der man Auskunft gibt. Also schauen Sie sich um, ich bin ganz sicher, dass Sie einen Job finden, der besser zu Ihnen passt.

Soll ich wieder als Kellner arbeiten?

Frage: Lieber Herr Bauer, ich bin am 12.10.1984 um 11:00 Uhr in Fürstenfeldbruck geboren. Ich war Kellner in einem Restaurant in München, bis dann Corona kam und ich wie viele andere zu arbeiten aufhören musste. Beinahe ein ganzes Jahr lang lebte ich nur vom Arbeitslosengeld. Dann bekam ich einen Job in einem Call-Center. Jetzt ist es so, dass auch diese Arbeit bald ein Ende hat. Meine Frage, soll ich wieder zurück in den Servicebereich? Das Arbeiten als Kellner hat mir auf jeden Fall besser gefallen als das, was sich jetzt mache. Aber ich habe auch Angst vor der nächsten Corona-krise. Was sagen meine Sterne?

Lieber Henry, also Ihr Horoskop spricht eindeutig gegen eine Tätigkeit in einem Office, auf einem Stuhl und mit einem Telefon. Sie sind eine Waage, Ihr Aszendent ist Schütze. Da will man gesehen werden und braucht Kontakt. Auch der Mond, der im Tierkreiszeichen Stier steht, passt auf jeden Fall besser zu einer Tätigkeit in einem Restaurant.

Natürlich weiß auch ich nicht, was die Zukunft bringt und ob man wieder die Restaurants schließen will. Trotzdem, ich rate Ihnen, wieder eine Arbeit in Ihrem alten Gewerbe zu suchen.

Meine Tochter weiß nicht, was sie werden will.

Frage: Lieber Herr Bauer, meine Tochter, Renate, ist 16 Jahre alt, hat die Mittlere Reife und sucht jetzt einen Beruf. Sie weiß nicht, was sie werden will, bzw. sie meint, dass sie alles machen kann. Das stimmt natürlich nicht. Deswegen frage ich Sie, Herr Bauer, was der richtige Beruf für meine Renate ist. Sie ist am 2. Januar 2006 in Kassel um 19:00 Uhr geboren. Sie ist eine tüchtige Frau. Ich bin sicher, dass sie auch beruflich erfolgreich ist. Manchmal denke ich auch, sie hätte auch auf die Oberschule gehen können. Denn sie ist sehr tüchtig.

Liebe Frau Hund, danke, dass Sie sich an die Sterne wenden, um für Ihre Tochter Renate den richtigen Beruf zu finden. Ich habe in der langen Zeit meiner astrologischen Tätigkeit sehr vielen Menschen dabei geholfen, den Job zu finden, der für sie geeignet ist. Tatsächlich geben die Sterne Auskunft zu diesem Thema. Ihre Tochter ist ein Steinbock und der Jupiter steht im Tierkreiszeichen Skorpion. Das bedeutet, dass sie eine ausgesprochen zuverlässige Frau ist. Auf sie kann man sich verlassen.

Hinzu kommt, dass ihr Aszendent im Löwen steht, was das zuvor Gesagte noch unterstützt. Also ich würde Renate raten, mit einer Stelle als Sekretärin oder Assistentin zu starten, zum Beispiel in einer Kanzlei. Sie hätte da ganz bestimmt gute Entwicklungschancen.

Kann mein Geldverlust Karma sein?

Frage: Lieber Herr Bauer, ich habe geerbt. Das war damals viel Geld. Einen großen Teil habe ich in eine angeblich todsichere Aktie gesteckt – und alles verloren. Die „todsichere“ Aktie war ein Blindgänger. Auch mit dem, was mir geblieben ist, wurde ich nicht glücklich. Ein großer Teil ging verloren. Jetzt habe ich kürzlich mit einer Freundin gesprochen. Sie kennt Sie aus der Astrowoche. Sie meinte, dass es vielleicht mein Karma ist, Geld zu verlieren. Kann das sein? Ich bin am 14. Juli, 1969 geboren. Die Geburtszeit war 10:40 Uhr. Wenn Sie etwas herausfinden könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar.

Liebe Frau Knapp, da bekommt man Geld und könnte eigentlich sorglos leben, und dann passiert, was Ihnen widerfahren ist. In Ihrem Horoskop findet sich vielleicht eine Erklärung. Uranus steht in Ihrem Horoskop auf dem Aszendenten und Jupiter befindet sich ebenfalls an dieser Stelle. Es könnte sein, dass in Ihrer Vergangenheit ein Vorfahre Geld bekommen hat das ihm nicht wirklich zustand. Vielleicht wurde eine Erbschaft manipuliert oder ein Kind wurde vergessen.

Was Sie aber wenigstens machen können ist, das Geld, das Sie bereits verloren haben, auch innerlich loszulassen und sich dabei vorzustellen, es wäre ein Ausgleich für die frühere Ungerechtigkeit.

