Wenn es etwas gibt, was für Sie, einen Widder-Geborenen , so wichtig ist, dass Sie es nie verlieren oder aufgeben dürfen, es sich also um ein Werkzeug handelt, das Sie pflegen und hegen sollen, so ist es Ihre große Gabe der Inspiration.

Ihr ganzes Leben machen Sie davon schon Gebrauch – ohne es vielleicht überhaupt groß zu bemerken. Inspiration bedeutet, dass Sie plötzlich wissen. Und dieses Wissen fällt buchstäblich vom Himmel, es entstammt nicht Ihrer Erfahrung, beruht nicht darauf, was Sie gehört oder gelernt haben, trotzdem ist es Ihr wichtigster Wegweiser in Ihrem Leben .

Wo Sie heute sind, das haben Sie Ihrer Inspiration zu verdanken, einer kosmischen Führung, einer Obhut durch den Himmel. Sie können sich allerdings gegen diese kosmische Kraft stellen und sagen: "Was ich nicht weiß, nicht kenne und nicht erfahren habe, was ich nicht eigenhändig überprüft und durchdacht habe, zählt für mich nicht!" Dann haben Sie das wichtigste und wertvollste Werkzeug in Ihrem Leben verloren. Dann sind Sie einsam und leer.

