Wenn Sie fragen, was das Wichtigste in Ihrem Leben ist, sage ich Ihnen: Dass der Himmel für Sie sorgt, sich um Sie kümmert, Ihnen alles gibt, was Sie brauchen – das ist am wichtigsten.

Es ist, als würden Sie immer begleitet und geführt, wie ein Kind, das von seinen Eltern in die Mitte genommen wird. Ihr ganzes bisheriges Leben verlief so, obwohl Sie vielleicht glauben, Sie hätten Ihr Leben selbst in der Hand. Alles, was wirklich wichtig war, verdanken Sie dieser kosmischen Führung. Mehr als andere Sternzeichen sind Sie gesegnet, sodass es Ihnen nie an etwas wirklich Wichtigem fehlt.

Aber Vorsicht! Sie können daran auch zweifeln und glauben, Sie müssten mehr vom Leben verlangen, als Sie bekommen. Aber dann lässt Sie der Kosmos los. Und dann sind Sie wirklich auf sich selbst gestellt, alleine, einsam.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Stier

Lesen Sie hier auch Ihr aktuelles Tageshoroskop