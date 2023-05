Astro-Coaching: Lebe im Hier und Jetzt

Das größte Hindernis für einen Widder, um ins Hier und Jetzt zu gelangen, ist seine Ungeduld . In ihm tickt eine innere Unruhe und verbreitet den Druck, schneller, besser, schöner, gescheiter oder was auch immer zu sein. Es fehlt also an der Ruhe und inneren Gelassenheit.

Ich weiß von vielen Widdern, wie schwer sie sich tun, diese innere Unruhe abzuschalten, zum stehen zu bringen. Einmal sagte mir ein Widder, es war eine Frau, es hätte ihr tatsächlich geholfen, sich vorzustellen, sie würde auf eine große Uhr an der Wand schauen und beobachten, wie beide Zeiger genau auf 12 Uhr stehen bleiben und sich dann nicht mehr bewegen. Nach langer, langer Übung erlebte sie sich dabei zum ersten Mal ganz ohne Eile, in innerer Gelassenheit, im Hier und Jetzt – und im Glück .

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Widder!

