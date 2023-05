Astro-Coaching: So lebt die Jungfrau im Hier und Jetzt

Die Jungfrau gehört zu den Sternzeichen, für die es mit am schwierigsten ist, im Moment, im Hier und Jetzt zu leben. Warum? Weil sie von Kind auf eingetrichtert bekommt, an Morgen zu denken.

Wenn sie auf die Welt kommen, denken sie nicht an morgen, besitzen aber eine kolossale Aufnahmebereitschaft für alles, was um sie herum passiert. Als Baby und Kleinkind lebt sie total im Hier und Jetzt, registriert jede Störung und reagiert entsprechend. Aber das reicht ihren Eltern, Lehrern usw. nicht, sie verlangen, dass sie auch an morgen und übermorgen, an ein sicheres Bankkonto, eine Altersversicherung et cetera denkt. Jetzt es schwierig, das alles loszulassen und wieder wie ein Kind davon zu leben, was im Moment passiert. Aber es ist möglich.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Jungfrau!

Ihr Jahreshoroskop 2014!