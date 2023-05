Astro-Coaching: So lebt der Fisch im Hier und Jetzt

Fische sind die Menschen, die eigentlich mit dem Hier und Jetzt am innigsten verbunden, ihm am allernächsten sind. Man muss nur ein Kind mit diesem Sternzeichen beobachten, wie versunken es in sein Spiel ist. Es lebt im Hier und Jetzt, und damit im Paradies.

Aber das macht in aller Regel den Eltern von Fische-Kindern eine ungeheure Angst, und sie beginnen ein umso intensiveres Trainingsprogramm, damit Fische-Kinder dort nicht stehen bleiben. Dann passiert etwas Paradoxes, nämlich, dass erwachsene Fische manchmal am weitesten weg sind von diesem Hier und Jetzt und nicht einmal mehr wissen, was damit gemeint ist.

Aber ich kenne auch viele Fische, die sich dann doch entschlossen haben, diesen Müllberg von falschen Lebensstrategien wieder abzubauen, um das Glück , dass sie verloren haben, wiederzufinden.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Fische!

