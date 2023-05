Es gibt Menschen, die ein so großes Herz haben, dass sie eigentlich niemanden zurückstoßen können und immer Ja sagen. So lernen Sie, Nein zu sagen.Kinderweil sie zu sich selber immer Nein sagenlernen, Nein zu sagen Kraft Im Astro-Coaching verrät Ihnen der Diplom-Psychologe und unser Chef-Astrologe Erich Bauer , was die Sternzeichen ausmacht und wie sie am besten lernen, im richtigen Moment Nein zu sagen.