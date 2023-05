Astro-Coaching: Mehr Selbstbewusstsein!

Widder-Geborene wachsen in einer Welt auf, in der es aus ihrer Sicht nur Sieger und Verlierer gibt. Wer gewinnt, ist oben, ist stark, vital, ein Übermensch, und wer verliert, ist klein, mickrig, letztendlich nicht wirklich lebensfähig.

Wird eine derartige Schwarzweiß-Polarisierung im kindlichen Alter nicht liebevoll aufgearbeitet, so dass der Widder-Geborene mit der Zeit lernt, dass auch Sieger ganz normale Menschen sind und natürlich auch, dass Verlierer keine Unmenschen darstellen, dann kann diese Alles-oder-Nichts-Polarisierung später in einer kritischen Situation wieder aufbrechen.

Dann ist das Selbstbewusstsein eingeknickt, man wird selber wieder ein kleines Kind und die anderen sind Riesen. Es hilft, wenn ein Widder sich in einer derartigen Situation versucht, klarzumachen, dass er kein kleines Kind mehr ist und daher in der Lage sein kann, alles, was notwendig ist, auch selbst zu erledigen.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Widder!

Lesen Sie hier alle Ihre Horoskope für 2014