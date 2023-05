Astro-Coaching: So bekommt der Zwilling mehr Selbstbewusstsein

Ich habe festgestellt, dass Zwillinge grundsätzlich einen Hang dazu haben, sich selbst und ihre Mitmenschen zu idealisieren, und zwar im Positiven wie im Negativen.

Hat ein Zwilling viel Selbstbewusstsein, ist zufrieden und mit leichter Lebensart gesegnet, tendiert er dazu, sich selber zu idealisieren. Dann ist er der Supermann, die Superfrau, den anderen überlegen.

Widerfährt einem Zwilling etwas Unangenehmes, kann das ganz schnell ins Gegenteil umschlagen. Je schmerzhafter die Angelegenheit ist, umso größer ist die Veränderung. Ein Zwilling kann sich selber nach einer Enttäuschung oder Niederlage so klein machen, als wäre er sein eigener Schatten oder ein Zwerg. Die anderen wiederum werden groß wie Riesen.

Dass dieser Prozess so leicht vonstatten geht, liegt daran, dass Zwillinge Luftzeichen sind. Dafür schaffen sie aber auch den umgekehrten Prozess leichter als andere. Sie können sich eher selbst klarmachen, dass sie regrediert sind, und sich dann wie Münchhausen an den eigenen Haaren aus der Konfliktsituation befreien – vorausgesetzt das Trauma in der Kindheit war nicht zu heftig.

