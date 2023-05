Astro-Coaching: So bekommt der Stier mehr Selbstbewusstsein

Wenn ein Stier-Geborener von Sorgen überfallen wird, dass seine finanzielle Situation früher oder später in einer Katastrophe, dem Ruin, enden wird, oder wenn er generell das Gefühl hat, er hätte einfach zu wenig finanzielle Sicherheit, dann nagt das an seinem Selbstbewusstsein und er regrediert in einen Zustand, in dem er als kleines Kind war.

Zugleich wird seine Umwelt ganz allgemein oder einzelne Personen darin so mächtig wie damals seine Mutter: Damals entschied sie tatsächlich, ob man überlebte oder nicht. Bei Stier-Geborenen findet sich daher häufig ein Erlebnis der Art, dass man als Kind allein gelassen wurde und die Angst hochstieg, man würde verhungern.

Finanzielle Sorgen bei Erwachsenen sind daher ein Wiedererleben dieser alten Angst. Dann ist es hilfreich, den Bezug in die frühe Kindheit herzustellen und sich klarzuwerden, dass man heute mindestens so stark ist wie damals die Mutter .

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Stier!

