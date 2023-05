Astro-Coaching: Sei wie du wirklich bist!

Wenn ein Widder-Geborener seinem angeborenen Naturell 100-prozentig folgen würden, bestünde sein Leben ausschließlich aus Streit und Konkurrenz. Jede Begegnung wäre ein Duell. Das geht natürlich nicht. Bereits als kleines Kind wird er daher getadelt und angehalten, über sein wildes Temperament hinter einer freundlicheren Maske zu verstecken.

Er greift daher nach seinem astrologischen Gegenzeichnen, der Waage , ja übertreibt sogar noch deren positive Eigenschaften. Er gibt sich besonders liebenswert, höflich und freundlich: Alles Maskerade! Darunter bleibt ein Widder ein Widder, der den anderen überbieten will. So verständlich dieses Versteck auch ist, so ist es auf Dauer ungesund. Sind sich Widder ihres Versteckspiels nicht bewusst, sind Kopfschmerzen und Migräne oft die Folge.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Widder!

