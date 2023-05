Astro-Coaching: Sei wie du wirklich bist, Jungfrau!

Von Merkur, ihrem kosmischen Helfer, bekommen Jungfrauen die Gabe, vorauszuschauen . Sie wissen also, was kommt. Während andere blind in die Zukunft rennen, gehen sie kritisch und überlegt vor. Das macht sie nicht gerade beliebt, weil sie immer alles besser wissen.

Um sich nicht völlig unbeliebt zu machen, tarnen sich Jungfrauen daher mit der Maske ihres Gegenzeichens, den Fischen . Sie tun so, als wüssten sie nichts, ja stellen sich manchmal sogar richtig dumm. Aber eine Jungfrau bleibt eine Jungfrau und ist im Grunde von ihrem Sein überzeugt, dass sie alles besser weiß. Ein ewiges Maskenspiel hat allerdings auch Folgen. Ist sich eine Jungfrau nicht mehr klar darüber, was sie eigentlich erreichen will, fängt sie an, darunter zu leiden und verliert ihre Lebenskraft.

