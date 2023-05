Astro-Coaching: Sei wie du wirklich bist, Stier!

Würde ein Stier-Geborener ungehemmt sein Naturell leben, so würde er den ganzen Tag nur einem Satz folgen, nämlich: "Alles meins!" Er ist schließlich auf der Welt, um zu sammeln und alles solange wie möglich zu behalten. Natürlich ist das nicht möglich, und so lernt ein Stier schon als Kind, dass er nicht alles haben kann, was er will, lernt zu verzichten und wieder loslassen .

Er stülpt also sein Gegenzeichen, den Skorpion , über sein lustorientiertes Naturell. Es gibt Stiere, die sind klapperdürr, als hätten sie nie etwas davon gehört, dass Stiere gerne essen. Alles Maskerade! Darunter bleibt ein Stier ein Stier. Es ist allerdings so, dass dieses Verhalten, wenn es unbewusst abläuft, zu gesundheitlichen Problemen führt: Der Stier wird magenkrank.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Stier!

Ihr Jahreshoroskop 2014!