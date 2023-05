Astro-Coaching: So können Löwen auf andere zugehen

Löwen gehören wie die Zwillinge zu den Sternzeichen, denen es besonders leicht fällt, auf andere Menschen zuzugehen. Sie sind ihrer selbst so sicher, dass sie nicht verstehen können, dass jemand nicht froh und glücklich ist, in ihrer Nähe zu sein.

Das liegt daran, dass ihr drittes Solarhaus die Waage ist. Das bedeutet, dass Sie den Charme dieses Sternzeichens besitzen. Dennoch existieren Löwe-Geborene, die Probleme haben. Das liegt dann an einem ungünstigen Aszendenten oder Mond in Ihrem Horoskop. Aber auch für Sie gilt: Sobald Sie sich aufmachen und auf andere zugehen, strahlen Sie etwas wie ein unsichtbares Leuchten aus. Sie kommen an. Das ist hundertprozentig sicher.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Löwe!

Lesen Sie hier schon jetzt Ihre ersten Horoskope für 2014