Astro-Coaching: So lerne ich zu verzeihen

Ein Widder-Geborener will sich und sein Geburtsrecht. Er will sich mit anderen messen und, wenn möglich, sie überragen, besser, schöner, wohlhabender, gescheiter sein. Ja, es geht ihm ums Gewinnen. Aber das ist nicht entscheidend. Er kann auch verlieren, aber zumindest will er sich messen.

Die große Enttäuschung entsteht dann, wenn er gar nicht mehr als ein Konkurrent erlebt wird, wenn man ihn übersieht, er für andere Luft ist.

Widder, die in ihrer Kindheit nicht ernst genommen und ausgelacht werden, wenn sie sich in den Vordergrund drängen, tragen ihr ganzes Leben lang diese Enttäuschung in sich. Sie müssen in Gedanken in ihre Vergangenheit tauchen und sich davon befreien. Das ist möglich, wenn man sich darum bemüht.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Widder!

